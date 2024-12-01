Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция лидирует, Норвегия — вторая, Швеция — третья
Сборная Франции лидирует в зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2024/2025. После победы в мужской эстафете 4x7,5 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия), в активе французов 810 очков.
Вторую строчку занимает команда Норвегии с результатом 755 очков. Тройку лидеров замыкают представители Швеции (750).
Кубок наций — 2024/2025, мужчины, положение после третьей гонки:
- Франция — 810 очков.
- Норвегия — 755.
- Швеция — 750.
- Германия — 675.
- Финляндия — 550.
- Украина — 530.
- Австрия — 500.
- Швейцария — 485.
- Италия — 450.
- США — 440.
- Словения — 425.
- Чехия — 415.
- Польша — 375.
- Болгария — 355.
- Бельгия — 355.
Комментарии