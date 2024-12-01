Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция лидирует, Норвегия — вторая, Швеция — третья

Сборная Франции лидирует в зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2024/2025. После победы в мужской эстафете 4x7,5 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия), в активе французов 810 очков.

Вторую строчку занимает команда Норвегии с результатом 755 очков. Тройку лидеров замыкают представители Швеции (750).

Кубок наций — 2024/2025, мужчины, положение после третьей гонки:

Франция — 810 очков. Норвегия — 755. Швеция — 750. Германия — 675. Финляндия — 550. Украина — 530. Австрия — 500. Швейцария — 485. Италия — 450. США — 440. Словения — 425. Чехия — 415. Польша — 375. Болгария — 355. Бельгия — 355.