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Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция лидирует, Норвегия — вторая, Швеция — третья

Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция лидирует, Норвегия — вторая, Швеция — третья
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Сборная Франции лидирует в зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2024/2025. После победы в мужской эстафете 4x7,5 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия), в активе французов 810 очков.

Вторую строчку занимает команда Норвегии с результатом 755 очков. Тройку лидеров замыкают представители Швеции (750).

Кубок наций — 2024/2025, мужчины, положение после третьей гонки:

  1. Франция — 810 очков.
  2. Норвегия — 755.
  3. Швеция — 750.
  4. Германия — 675.
  5. Финляндия — 550.
  6. Украина — 530.
  7. Австрия — 500.
  8. Швейцария — 485.
  9. Италия — 450.
  10. США — 440.
  11. Словения — 425.
  12. Чехия — 415.
  13. Польша — 375.
  14. Болгария — 355.
  15. Бельгия — 355.
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