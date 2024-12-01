Кубок наций — 2024/2025, женщины: Швеция лидирует, Франция — вторая, Норвегия — третья

Женская сборная Швеции лидирует в зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2024/2025. После победы в эстафете 4x6 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия), в активе шведок 810 очков.

Вторую строчку занимают представительницы Франции с результатом 780 очков. Тройку лидеров замыкает команда Норвегии (725).

Кубок наций — 2024/2025, женщины, положение после третьей гонки: