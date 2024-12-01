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Кубок наций — 2024/2025, женщины: Швеция лидирует, Франция — вторая, Норвегия — третья

Кубок наций — 2024/2025, женщины: Швеция лидирует, Франция — вторая, Норвегия — третья
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Женская сборная Швеции лидирует в зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2024/2025. После победы в эстафете 4x6 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия), в активе шведок 810 очков.

Вторую строчку занимают представительницы Франции с результатом 780 очков. Тройку лидеров замыкает команда Норвегии (725).

Кубок наций — 2024/2025, женщины, положение после третьей гонки:

  1. Швеция — 810 очков.
  2. Франция — 780.
  3. Норвегия — 725.
  4. Германия – 615.
  5. Австрия – 580.
  6. Италия – 560.
  7. Финляндия – 490.
  8. Польша – 475.
  9. Украина – 470.
  10. Чехия – 445.
  11. Швейцария — 435.
  12. Эстония — 420.
  13. Бельгия — 365.
  14. Канада — 320.
  15. Латвия — 305.
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Комментарии
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