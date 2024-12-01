Кубок наций — 2024/2025, женщины: Швеция лидирует, Франция — вторая, Норвегия — третья
Женская сборная Швеции лидирует в зачёте Кубка наций по биатлону сезона-2024/2025. После победы в эстафете 4x6 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия), в активе шведок 810 очков.
Вторую строчку занимают представительницы Франции с результатом 780 очков. Тройку лидеров замыкает команда Норвегии (725).
Кубок наций — 2024/2025, женщины, положение после третьей гонки:
- Швеция — 810 очков.
- Франция — 780.
- Норвегия — 725.
- Германия – 615.
- Австрия – 580.
- Италия – 560.
- Финляндия – 490.
- Польша – 475.
- Украина – 470.
- Чехия – 445.
- Швейцария — 435.
- Эстония — 420.
- Бельгия — 365.
- Канада — 320.
- Латвия — 305.
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