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Эмильен Жаклен повторил фирменное празднование Стефена Карри на финише эстафеты

Эмильен Жаклен повторил фирменное празднование Стефена Карри на финише эстафеты
Эмильен Жаклен
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Четырёхкратный чемпион мира Эмильен Жаклен отпраздновал победу Франции в эстафете на первом этапе КМ-2024/2025 в стиле разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Биатлонист из Франции повторил фирменное празднование американского баскетболиста, которое называется Night Night. Накануне французская сборная впервые с 2021 года выиграла мужскую эстафету на Кубке мира, использовав при этом только два дополнительных патрона. Для Франции это лучшая мужская эстафета в стрелковом плане за последние 20 лет.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап.
Мужская эстафета, 4x7,5 км:

1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) — 1:18.24,4 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).
2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Эндрю Стрёмсхейм, Йоханнес Бё) — отставание 25,8 (0+3).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.37,8 (0+10).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
01 декабря 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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