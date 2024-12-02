Эмильен Жаклен повторил фирменное празднование Стефена Карри на финише эстафеты

Четырёхкратный чемпион мира Эмильен Жаклен отпраздновал победу Франции в эстафете на первом этапе КМ-2024/2025 в стиле разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Биатлонист из Франции повторил фирменное празднование американского баскетболиста, которое называется Night Night. Накануне французская сборная впервые с 2021 года выиграла мужскую эстафету на Кубке мира, использовав при этом только два дополнительных патрона. Для Франции это лучшая мужская эстафета в стрелковом плане за последние 20 лет.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап.

Мужская эстафета, 4x7,5 км:

1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) — 1:18.24,4 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).

2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Эндрю Стрёмсхейм, Йоханнес Бё) — отставание 25,8 (0+3).



3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.37,8 (0+10).