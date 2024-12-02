Швеция вышла в лидеры зачёта смешанных эстафет Кубка мира по биатлону

Сборная Швеции стала лидером зачёта смешанных эстафет Кубка мира по биатлону в сезоне-2024/2025. Команда по итогам двух стартов (одиночной и классической смешанной эстафет) набрала 155 очков. Следом расположились французы, а третье место занимают норвежцы.
Зачёт смешанных эстафет Кубка мира по биатлону — 2024/2025:
1. Швеция — 155 очков.
2. Франция — 150.
3. Норвегия — 140.
4. Германия — 120.
5. Австрия — 85.
6. Украина — 79.
Шведские биатлонисты стали победителями супермикста и завоевали бронзу в классической смешанной эстафете. Отметим, что следующие смешанные соревнования состоятся 12 января 2025 года на четвёртом этапе в немецком Оберхофе.