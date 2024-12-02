Жаклен высказался о том, что не смог установить исторический рекорд в эстафете Контиолахти

Четырёхкратный чемпион мира Эмильен Жаклен рассказал о волнении во время заключительной стрельбы в эстафете на первом этапе КМ-2024/2025 в Контиолахти (Финляндия). До этого момента сборная Франция не воспользовалась ни одним дополнительным патроном. В итоге гонка завершилась с двумя ошибками на рубежах, которые принадлежат Эмильену.

В обратном случае сборная Франции могла установить историческое для себя достижение, проведя эстафету без единого доппатрона.

«Неизбежно возникло небольшое волнение. Я уже думал об этом, когда начинал свой этап, но хотел заставить себя сосредоточиться на чём-то другом. Сконцентрировался на первой стрельбе и выполнил свою работу. Я правда думал, что всё получится, и потом в трёх метрах от коврика почувствовал рвотный позыв. Меня сильно трясло. В конце концов, всё хорошо, что хорошо закончилось. Мы выиграли эстафету красиво и всего с двумя промахами. В биатлоне такое случается редко», — приводит слова спортсмена Nordic Magazine.

Отметим, что эта эстафета оказалась лучшей для Франции за последние 20 лет.