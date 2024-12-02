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Австрийская биатлонистка стала паниковать во время проблем на стрельбе в эстафете на КМ

Австрийская биатлонистка стала паниковать во время проблем на стрельбе в эстафете на КМ
Анна Гандлер
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Австрийская биатлонистка Анна Гандлер рассказала о панике, в которую погрузилась во время стрельбы лёжа. Неприятность произошла в эстафете на первом этапе КМ-2024/2025 в финском Контиолахти. У спортсменки застрял патрон, а затем она допустила два промаха.

«Я вставила патрон, а он застрял в моей винтовке. Не знаю, как это могло произойти. Я паниковала и даже подумала позвать на помощь, чтобы мне принесли запасную винтовку. Думала, что не было никакой возможности исправить эту проблему. В итоге я сняла магазин, и, к счастью, вместе с ним выпал патрон», — приводит слова Гандлер Nordic Magazine.

Сборная Австрии заняла пятое место в женской эстафете, проиграв лидеру, сборной Швеции, 2 минуты и 20 секунд.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
01 декабря 2024, воскресенье. 19:25 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Франция
3
Норвегия
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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