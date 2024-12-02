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Двукратная чемпионка мира из Франции оценила своё выступление на первых гонках Кубка мира

Двукратная чемпионка мира из Франции оценила своё выступление на первых гонках Кубка мира
Лу Жанмонно
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Двукратная чемпионка мира Лу Жанмонно высказалась о своём состоянии по итогам первых двух гонок стартового этапа Кубка мира — 2024/2025 в финском Контиолахти (Франции). В составе сборной Франции она завоевала две серебряные награды (в смешанной и женской эстафетах).

«Довольна своей стрельбой. Есть ещё несколько моментов, которые нужно улучшить. Что касается лыжного хода, то я тоже довольна. Приятно наблюдать, как моё тело и ощущения улучшаются с каждым стартом. У меня было немного больше сил», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Лу Жанмонно заняла второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону среди женщин, уступив лидеру 23 очка. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Лу Жанмонно заняла итоговое первое место в зачёте гонок с общего старта среди женщин на Кубке мира в минувшем сезоне.

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