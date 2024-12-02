Жулия Симон рассказала о жуткой боли и судороге во время эстафеты Контиолахти

Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон поделилась подробностями произошедшего с ней на последнем круге эстафеты в Контиолахти (Финляндия).

На последнем подъёме она шла со шведкой Эльвирой Эберг, но схватилась за ногу и отпустила соперницу. На финише француженка держалась за ногу.

«Надеюсь, это просто судорога. Подожду, пока всё успокоится, а потом сделаю анализы. Это моё слабое место, потому что я получала повреждение здесь в 2018 году. Сейчас же боли появились на втором круге, но я смогла приспособиться к этому, но до последнего подъёма. Он настолько крутой и сложный, что я больше не смогла стоять на ноге. Это было очень больно», — приводит слова Симон Nordic Magazine.

В тренерском штабе сборной Франции также призвали дождаться итогов медицинского обследования Жулии Симон.