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Жулия Симон рассказала о жуткой боли и судороге во время эстафеты Контиолахти

Жулия Симон рассказала о жуткой боли и судороге во время эстафеты Контиолахти
Жулия Симон
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Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон поделилась подробностями произошедшего с ней на последнем круге эстафеты в Контиолахти (Финляндия).

На последнем подъёме она шла со шведкой Эльвирой Эберг, но схватилась за ногу и отпустила соперницу. На финише француженка держалась за ногу.

«Надеюсь, это просто судорога. Подожду, пока всё успокоится, а потом сделаю анализы. Это моё слабое место, потому что я получала повреждение здесь в 2018 году. Сейчас же боли появились на втором круге, но я смогла приспособиться к этому, но до последнего подъёма. Он настолько крутой и сложный, что я больше не смогла стоять на ноге. Это было очень больно», — приводит слова Симон Nordic Magazine.

В тренерском штабе сборной Франции также призвали дождаться итогов медицинского обследования Жулии Симон.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
01 декабря 2024, воскресенье. 19:25 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Франция
3
Норвегия
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