Француз Фабьен Клод рассказал о важности победы над Норвегией в эстафете на КМ

Серебряный призёр Олимпиады-2022 французский биатлонист Фабьен Клод высказался о победе сборной Франции в эстафете на первом этапе Кубка мира — 2024/2025. В финском Контиолахти подопечные Симона Фуркада одержали победу в том числе и над норвежцами, которые им проиграли 25,8 секунды.

«В этом есть доля реванша. Это очень важно, ведь норвежцы — наши лучшие соперники. В прошлом сезоне, думаю, у них было больше возможностей. Смею думать, что этой зимой мы вернёмся на прежний уровень. Теперь нам нужно выходить и показывать результаты в личных гонках. Их ждёт вся команда», — приводит слова Клода Nordic Magazine.

Отметим, что это первая победа мужской сборной Франции в эстафетах на Кубке мира с 2021 года. Команда не могла занять первое место на протяжении 16 гонок.