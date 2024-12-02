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Француз Фабьен Клод рассказал о важности победы над Норвегией в эстафете на КМ

Француз Фабьен Клод рассказал о важности победы над Норвегией в эстафете на КМ
Фабьен
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 французский биатлонист Фабьен Клод высказался о победе сборной Франции в эстафете на первом этапе Кубка мира — 2024/2025. В финском Контиолахти подопечные Симона Фуркада одержали победу в том числе и над норвежцами, которые им проиграли 25,8 секунды.

«В этом есть доля реванша. Это очень важно, ведь норвежцы — наши лучшие соперники. В прошлом сезоне, думаю, у них было больше возможностей. Смею думать, что этой зимой мы вернёмся на прежний уровень. Теперь нам нужно выходить и показывать результаты в личных гонках. Их ждёт вся команда», — приводит слова Клода Nordic Magazine.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
01 декабря 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

Отметим, что это первая победа мужской сборной Франции в эстафетах на Кубке мира с 2021 года. Команда не могла занять первое место на протяжении 16 гонок.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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