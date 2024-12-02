«Собираюсь забыть эту гонку». Жулия Симон — об инциденте в эстафете в Контиолахти

Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон прокомментировала произошедший с ней инцидент на последнем круге эстафеты в Контиолахти (Финляндия). На последнем подъёме она шла со шведкой Эльвирой Эберг, но схватилась за ногу и отпустила соперницу.

«Я чувствовала себя хорошо, провела хорошую гонку. Честно говоря, удивилась своему лыжному ходу, не слишком сильно отстала. Не сложилось впечатление, что соперницы выигрывают у меня слишком много времени. Я была в хорошем ритме, хорошо справилась.

Собираюсь забыть эту гонку. Она принесла команде много разочарований, девушки показали отличный результат. Я буду смотреть вперёд, впереди ещё несколько гонок», — приводит слова Симон L'Equipe.