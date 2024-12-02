Кубок мира по биатлону, 1-й этап, мужская индивидуальная гонка: стартовый лист

Во вторник, 3 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка на дистанции 15 км в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Она начнётся в 18:20 мск.

Кубок мира — 2024/2025, первый этап. Мужчины, индивидуальная гонка 15 км. Частичный стартовый лист:

4. Тимофей Лапшин (Южная Корея).

16. Андрей Расторгуев (Латвия).

28. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).

38. Кентен Фийон Майе (Франция).

40. Фабьен Клод (Франция).

42. Эрик Перро (Франция).

44. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

46. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

48. Мартин Понсилуома (Швеция).

50. Эмильен Жаклен (Франция).

52. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

54. Томмазо Джакомель (Италия).

56. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

58. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

60. Тарьей Бё (Норвегия).

64. Йоханнес Кюн (Германия).

66. Йоханнес Бё (Норвегия).