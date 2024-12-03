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«Стрельба приди, стрельба приди». Халили в соцсетях пошутила над своими результатами

«Стрельба приди, стрельба приди». Халили в соцсетях пошутила над своими результатами
Анастасия Халили
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Российская биатлонистка Анастасия Халили опубликовала шуточный пост в социальных сетях, тем самым пошутив над качеством своей стрельбы в сезоне-2024/2025. Спортсменка поделилась фотографией выстрелов на тренировке.

«Стрельба приди, стрельба приди, стрельба приди», — написала Халили в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Анастасии Халили

В общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 Халили занимает девятое место, имея в активе 534 очка. Лучшим её результатом стало серебро в масс-старте на втором этапе. До этого в гонке преследования спортсменка допустила семь промахов и заняла 25-е место. На соревнованиях в Ханты-Мансийске Анастасия также забыла пройти штрафной круг.

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