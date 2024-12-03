Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Короткая индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Фабьен Клод: пора взять себя в руки и стать тем, кем я был ещё несколько лет назад

Фабьен Клод: пора взять себя в руки и стать тем, кем я был ещё несколько лет назад
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 французский биатлонист Фабьен Клод заявил, что ему пора вернуться к своим прежним показателям в гонках.

«Надеюсь, что в этом сезоне я найду правильный рецепт для хороших выступлений. Почему бы и не достичь хорошего места в генеральной классификации? Уверенность в этом присутствует, ведь я хорошо работаю на тренировках, прогрессирую с каждым годом. Подготовка прошла очень хорошо, и на деле я показал 100%-ную стрельбу. Будет ещё лучше, если мне удастся это повторить снова в индивидуальной гонке!..

Пора взять себя в руки и снова стать тем биатлонистом, которым я был ещё несколько лет назад», — приводит слова спортсмена Nordic Magazine.

Отметим, что в сезоне-2022/2023 Клод занял 10-е место в общем зачёте Кубка мира.

Материалы по теме
Француз Фабьен Клод рассказал о важности победы над Норвегией в эстафете на КМ
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android