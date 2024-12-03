Фабьен Клод: пора взять себя в руки и стать тем, кем я был ещё несколько лет назад

Серебряный призёр Олимпиады-2022 французский биатлонист Фабьен Клод заявил, что ему пора вернуться к своим прежним показателям в гонках.

«Надеюсь, что в этом сезоне я найду правильный рецепт для хороших выступлений. Почему бы и не достичь хорошего места в генеральной классификации? Уверенность в этом присутствует, ведь я хорошо работаю на тренировках, прогрессирую с каждым годом. Подготовка прошла очень хорошо, и на деле я показал 100%-ную стрельбу. Будет ещё лучше, если мне удастся это повторить снова в индивидуальной гонке!..

Пора взять себя в руки и снова стать тем биатлонистом, которым я был ещё несколько лет назад», — приводит слова спортсмена Nordic Magazine.

Отметим, что в сезоне-2022/2023 Клод занял 10-е место в общем зачёте Кубка мира.