Менеджер сборной Франции раскритиковал новые правила старта в биатлоне

Менеджер сборной Франции по биатлону Стефан Бутье выразил недоумение новыми правилами старта в индивидуальной гонке и спринте, которые с этого сезона ввёл Международный союз биатлонистов (IBU).

«Совершенно нелогичная стартовая система. Эта система будто решила убирать лучших, чтобы выровнять уровень всех спортсменов. Нахожу это совершенно возмутительным. Дал понять людям в IBU, что я враждебно отношусь к этой идее. Кстати, против были комитет спортсменов, тренеры и, насколько я знаю, половина технического комитета тоже. Несмотря на всё, они приняли эти совершенно неспортивные правила», — приводит слова Бутье Nordic Magazine.

Новые правила старта в спринтерской и индивидуальной гонках были введены IBU перед началом сезона-2024/2025. Теперь 15 лучших биатлонистов в общем зачёте Кубка мира будут стартовать под номерами с 42-го по 70-й.