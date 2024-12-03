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Бреза-Буше — о новых правилах старта в биатлоне: пыталась понять, почему их изменили

Бреза-Буше — о новых правилах старта в биатлоне: пыталась понять, почему их изменили
Жюстин Бреза-Буше
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Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира Жюстин Бреза-Буше рассказала, что задавалась вопросом о том, почему Международный союз биатлонистов (IBU) решил изменить правила старта в спринте и индивидуальной гонке с сезона-2024/2025.

«Я пыталась понять, что послужило причиной их изменения. Оно не подчёркивает спортивную составляющую биатлона. Когда условия хорошие, мы выступаем в первой группе. Трасса бывает свободнее, ну и разминка тоже проводится незадолго до начала гонки. Мы привыкли к такому сценарию, это была обычная подготовка», — приводит слова Бреза-Буше RMC Sport.

Новые правила старта в спринтерской и индивидуальной гонках были введены IBU перед началом сезона-2024/2025. Теперь 15 лучших биатлонистов в общем зачёте Кубка мира будут стартовать под номерами с 42-го по 70-й.

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