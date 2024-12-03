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Самуэльссон заявил о риске недобросовестной конкуренции из-за новых правил в биатлоне

Самуэльссон заявил о риске недобросовестной конкуренции из-за новых правил в биатлоне
Себастиан Самуэльссон
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон заявил, что со сменой правил старта в спринте и индивидуальных гонках на Кубке мира вырос риск недобросовестной конкуренции.

«Наше мнение не было принято во внимание. Мы считаем, что раньше у нас была очень хорошая система. Все были ею довольны. Мы хорошо понимали, что они хотят перемен, в первую очередь для телевидения и для того, чтобы биатлон стал более увлекательным. Но сегодня мы вынуждены критиковать нововведения из-за риска недобросовестной конкуренции», — сказал Самуэльссон в интервью Expressen.

Новые правила старта в спринтерской и индивидуальной гонках были введены IBU перед началом сезона-2024/2025. Теперь 15 лучших биатлонистов в общем зачёте Кубка мира будут стартовать под номерами с 42-го по 70-й.

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