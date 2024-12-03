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Серохвостов рассказал о нежелании бороться за победу на Кубке России и Кубке Содружества

Серохвостов рассказал о нежелании бороться за победу на Кубке России и Кубке Содружества
Даниил Серохвостов
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал об отсутствии желания бороться за первенство в Кубке России и Кубке Содружества.

— Какой у тебя план на сезон?
— Международная лига клубного биатлона и февральские старты. МЛКБ уже прошёл.

— То есть ты не собираешься бороться за общий зачёт Кубка Содружества, Кубка России?
— Общий зачёт Кубка Содружества у меня вылетел, потому что я летом не бегал. Потому что зачем‑то летние соревнования включили в общие.

Сколько ещё будет этапов: четыре‑пять?
— Я до масс‑старта 17‑м шёл. После масс‑старта я даже в десятку не попал. Я проигрываю столько очков, что, если даже все гонки выиграю, я не буду первым. Кубок России я бегать не собираюсь весь полностью. Поэтому только если за Кубок СБР бороться и всё, — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Ранее спортсмен уже в шестой раз подряд в сезоне попал на подиум.

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