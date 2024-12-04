«Жаждут отомстить». Тарьей Бё — о победе Франции в эстафете на первом этапе Кубка мира

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о победе сборной Франции на первом этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

«Они сделали то, что мы обычно делаем с ними. Они выглядят немного увереннее, чем раньше. Думаю, мы их разбудили, и они, вероятно, жаждут отомстить за наше превосходство. Мы должны извлечь из этого урок», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, сборная Норвегии по биатлону не смогла выиграть в мужской эстафете на Кубке мира впервые с января 2022 года. Тогда в Рупольдинге команда заняла седьмое место. Лидерами были российские спортсмены.