Бабиков — о нейтральном флаге: это не дело спортсменов. От твоего мнения ничего не зависит

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков заявил, что от мнения спортсменов не зависит решение выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я выступал под нейтральном статусом. Это не дело спортсменов — оценивать этот вопрос, мы все прекрасно понимаем, что это просто риторика для СМИ и новостей. По факту всё сводится к тому, что либо тебе руководство страны говорит, что ты едешь, либо тебе говорят, что ты не едешь. От твоего личного мнения ничего не зависит, я через это проходил в 2018 году», — приводит слова Бабикова ТАСС.

В 2018 году Бабиков был членом сборной России на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея). Там россияне выступали в статусе олимпийских атлетов из России.