40-летняя Анастасия Кузьмина заняла 67-е место в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Трёхкратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира 40-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заняла 67-е место в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка IBU, который проходит в Гейло (Норвегия). Спортсменка допустила девять промахов и финишировала с отставанием 10 минут 44 секунды от первого места.

Победу одержала представительница Франции Камиль Бене, второе место заняла норвежка Марит Эйгар. Тройку призёров замкнула ещё одна француженка Фани Бертран.

Биатлон. Кубок IBU — 2024/2025. Второй этап, Гейло, Норвегия. Индивидуальная гонка 15 км: