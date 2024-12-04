Лу Жанмонно победила в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону

Французская биатлониста Лу Жанмонно стала победительницей в индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменка преодолела дистанцию за 35.52,3, она не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла представительница Швеции Элла Хальварссон, допустившая один промах (отставание 12,3). Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Эльвира Эберг с тремя промахами (+56,4).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Женщины. Индивидуальная гонка 12,5 км: