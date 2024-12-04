Лу Жанмонно победила в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону
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Французская биатлониста Лу Жанмонно стала победительницей в индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменка преодолела дистанцию за 35.52,3, она не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Второе место заняла представительница Швеции Элла Хальварссон, допустившая один промах (отставание 12,3). Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Эльвира Эберг с тремя промахами (+56,4).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
04 декабря 2024, среда. 18:20 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
35:52.3
2
Ella Halvarsson
Швеция
+12.3
3
Эльвира Эберг
Швеция
+56.4
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Женщины. Индивидуальная гонка 12,5 км:
- Лу Жанмонно (Франция) — 35.52,3 (0 промахов).
- Элла Хальварссон (Швеция) — отставание 12,3 (1).
- Эльвира Эберг (Швеция) +56,4 (3).
- Наталия Томашевска (Польша) +1.08,2 (0).
- Франциска Пройс (Германия) +1.09,6 (2).
- Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.23,0 (1).
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