Тандреволд рассказала, что испытывала проблемы с сердцем во время индивидуальной гонки

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, что испытывала боли в сердце во время индивидуальной гонки в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменка заняла итоговое 17-е место с двумя промахами.

«У меня были некоторые проблемы с сердцем на второй стрельбе лёжа, на которую я потратила довольно много времени. Было сложно бежать так быстро, как хотелось.

Я пыталась использовать приёмы, чтобы остановить это, но сегодня это сработало не так хорошо. Мне пришлось остановиться по трассе, успокоить пульс. Я, конечно, потеряла много времени, но у меня не было выбора», — приводит слова Тандреволд NRK.