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Тандреволд рассказала, что испытывала проблемы с сердцем во время индивидуальной гонки

Тандреволд рассказала, что испытывала проблемы с сердцем во время индивидуальной гонки
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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, что испытывала боли в сердце во время индивидуальной гонки в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменка заняла итоговое 17-е место с двумя промахами.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
04 декабря 2024, среда. 18:20 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
35:52.3
2
Ella Halvarsson
Швеция
+12.3
3
Эльвира Эберг
Швеция
+56.4

«У меня были некоторые проблемы с сердцем на второй стрельбе лёжа, на которую я потратила довольно много времени. Было сложно бежать так быстро, как хотелось.

Я пыталась использовать приёмы, чтобы остановить это, но сегодня это сработало не так хорошо. Мне пришлось остановиться по трассе, успокоить пульс. Я, конечно, потеряла много времени, но у меня не было выбора», — приводит слова Тандреволд NRK.

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