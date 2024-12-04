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Доротея Вирер: со вчерашнего дня снова болит спина

Доротея Вирер: со вчерашнего дня снова болит спина
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменка заняла итоговое 51-е место с пятью промахами.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
04 декабря 2024, среда. 18:20 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
35:52.3
2
Ella Halvarsson
Швеция
+12.3
3
Эльвира Эберг
Швеция
+56.4

«Я была немного разочарована, начала гонку с ошибки и была напряжена. Мне досадно, потому что со вчерашнего дня у меня снова болит спина. Не чувствую себя свободно, особенно при положении стоя, я слишком зажата в своей позе.

Несмотря ни на что, на лыжах я чувствовала себя довольно хорошо. Конечно, я не в такой форме, как Эльвира (Оберг), которая, по моему мнению, летает, но тоже неплохо. Очевидно, что пять промахов — это слишком много, надеюсь, что наступят лучшие времена. Скажем так, сегодня я была не в очень плохой форме», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

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