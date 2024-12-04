Доротея Вирер: со вчерашнего дня снова болит спина

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменка заняла итоговое 51-е место с пятью промахами.

«Я была немного разочарована, начала гонку с ошибки и была напряжена. Мне досадно, потому что со вчерашнего дня у меня снова болит спина. Не чувствую себя свободно, особенно при положении стоя, я слишком зажата в своей позе.

Несмотря ни на что, на лыжах я чувствовала себя довольно хорошо. Конечно, я не в такой форме, как Эльвира (Оберг), которая, по моему мнению, летает, но тоже неплохо. Очевидно, что пять промахов — это слишком много, надеюсь, что наступят лучшие времена. Скажем так, сегодня я была не в очень плохой форме», — приводит слова Вирер Fondo Italia.