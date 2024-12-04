Доротея Вирер: со вчерашнего дня снова болит спина

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменка заняла итоговое 51-е место с пятью промахами.
«Я была немного разочарована, начала гонку с ошибки и была напряжена. Мне досадно, потому что со вчерашнего дня у меня снова болит спина. Не чувствую себя свободно, особенно при положении стоя, я слишком зажата в своей позе.
Несмотря ни на что, на лыжах я чувствовала себя довольно хорошо. Конечно, я не в такой форме, как Эльвира (Оберг), которая, по моему мнению, летает, но тоже неплохо. Очевидно, что пять промахов — это слишком много, надеюсь, что наступят лучшие времена. Скажем так, сегодня я была не в очень плохой форме», — приводит слова Вирер Fondo Italia.
- 4 декабря 2024
-
22:05
-
22:00
-
21:26
-
21:17
-
19:42
-
18:03
-
17:17
-
14:10
-
12:13
- 3 декабря 2024
-
15:37
-
15:23
-
11:45
-
11:30
-
11:16
-
10:22
-
10:00
-
09:21
- 2 декабря 2024
-
23:36
-
18:51
-
12:10
-
11:45
-
11:31
-
11:10
-
10:50
-
09:34
-
09:18
- 1 декабря 2024
-
22:28
-
22:16
-
20:54
-
17:49
-
17:30
-
17:06
-
14:28
-
11:36
-
11:12