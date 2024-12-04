Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Лу Жанмонно лидирует, Эльвира Эберг — третья

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала лидером общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 после победы в первой личной гонке сезона в рамках первого этапа, который проходит в Контиолахти (Финляндия). В активе спортсменки 90 очков.

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины. Положение после первой гонки:

Лу Жанмонно (Франция) — 90 очков. Элла Хальварссон (Швеция) — 75. Эльвира Эберг (Швеция) — 75. Наталия Томашевска (Польша) — 55. Франциска Пройс (Германия) — 50. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 45. Осеан Мишелон (Франия) — 41. Регина Оя (Эстония) — 37. Ванесса Фойгт (Германия) — 34. Суви Минккинен (Финляндия) — 31.