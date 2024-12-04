Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Лу Жанмонно лидирует, Эльвира Эберг — третья
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала лидером общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 после победы в первой личной гонке сезона в рамках первого этапа, который проходит в Контиолахти (Финляндия). В активе спортсменки 90 очков.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
04 декабря 2024, среда. 18:20 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
35:52.3
2
Ella Halvarsson
Швеция
+12.3
3
Эльвира Эберг
Швеция
+56.4
Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины. Положение после первой гонки:
- Лу Жанмонно (Франция) — 90 очков.
- Элла Хальварссон (Швеция) — 75.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 75.
- Наталия Томашевска (Польша) — 55.
- Франциска Пройс (Германия) — 50.
- Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 45.
- Осеан Мишелон (Франия) — 41.
- Регина Оя (Эстония) — 37.
- Ванесса Фойгт (Германия) — 34.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 31.
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