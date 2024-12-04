Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно лидирует после первого старта

Французская биатлонистка Лу Жанмонно возглавила зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2024/2025 после победы на первом старте сезона в рамках первого этапа, который проходит в Контиолахти (Финляндия). В активе спортсменки 90 очков.

Отметим, что в нынешнем сезоне пройдёт ещё лишь две индивидуальные гонки в рамках Кубка мира — на этапах в Рупольдинге (Германия) и в Поклюке (Словения).

Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2024/2025, женщины. Положение после первого старта: