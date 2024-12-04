Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Стрёмсхейм лидирует, Йоханнес Бё — второй
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Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм стал лидером общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 после победы в первой личной гонке сезона в рамках первого этапа, который проходит в Контиолахти (Финляндия). В активе спортсмена 90 очков.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Индивидуальная гонка
03 декабря 2024, вторник. 18:20 МСК
Окончено
1
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
38:08.8
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+3.0
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+24.2
Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины. Положение после первой гонки:
1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 90 очков.
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 75.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 65.
4. Виталий Мандзин (Украина) – 55.
5. Кентен Фийон Майе (Франция) – 50.
6. Эрик Перро (Франция) – 45.
7. Яков Фак (Словения) – 41.
8. Фабьен Клод (Франция) – 37.
9. Тьерри Ланже (Бельгия) – 34.
10. Дмитрий Пидручный (Украина) – 31.
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