Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2024/2025: Стрёмсхейм — лидер после первого старта

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм возглавил зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2024/2025 после победы на первом старте сезона в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). В активе спортсмена 90 очков.

Индивидуальный зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины. Положение после первой гонки:

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 90 очков.

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 75.

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 65.

4. Виталий Мандзин (Украина) – 55.

5. Кентен Фийон Майе (Франция) – 50.

6. Эрик Перро (Франция) – 45.

7. Яков Фак (Словения) – 41.

8. Фабьен Клод (Франция) – 37.

9. Тьерри Ланже (Бельгия) – 34.

10. Дмитрий Пидручный (Украина) – 31.