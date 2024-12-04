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«Меня трясёт». Шведская биатлонистка Хальварссон — о первом подиуме в карьере

«Меня трясёт». Шведская биатлонистка Хальварссон — о первом подиуме в карьере
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Шведская биатлонистка Элла Хальварссон прокомментировала завоевание серебряной медали в индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Для неё подиум стал первым в карьере в личной гонке.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
04 декабря 2024, среда. 18:20 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
35:52.3
2
Ella Halvarsson
Швеция
+12.3
3
Эльвира Эберг
Швеция
+56.4

«Это большая радость, меня просто трясёт. Это превосходит все ожидания. Для меня это что-то вроде мечты, мира грёз. Я не могла поверить в то, что будет второе место», — приводит слова Хальварссон SVT.

«Я не удивлена. У неё чрезвычайно высокий уровень, она демонстрировала это на тренировках. Очень здорово», — сказала Эльвира Эберг, занявшая в данной гонке третье место.

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