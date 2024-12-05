Жанмонно — о победе на КМ: я была в напряжении, много думала над индивидуалкой

Французская биатлонистка двукратная чемпионка мира Лу Жанмонно рассказала о мыслях накануне победной индивидуальной гонки на этапе КМ-2024/2025 в Контиолахти (Финляндия). Она также отметила свою хладнокровность во время стрельбы 4 декабря.

«Я была в напряжении. Много думала о том, как пройти эту индивидуальную гонку. На мой вкус, дистанция 12,5 км слишком длинная. Но затем я сказала себе, что нужно хорошо провести это время. В общем, была в воинственном настроении.

В гонке спокойно стреляла, не забывая о бдительности. Предпочла выцеливать каждый выстрел, нежели сделать ошибку», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.

Накануне спортсменка преодолела дистанцию за 35.52,3 и не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.