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Жанмонно — о победе на КМ: я была в напряжении, много думала над индивидуалкой

Жанмонно — о победе на КМ: я была в напряжении, много думала над индивидуалкой
Лу Жанмонно
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Французская биатлонистка двукратная чемпионка мира Лу Жанмонно рассказала о мыслях накануне победной индивидуальной гонки на этапе КМ-2024/2025 в Контиолахти (Финляндия). Она также отметила свою хладнокровность во время стрельбы 4 декабря.

«Я была в напряжении. Много думала о том, как пройти эту индивидуальную гонку. На мой вкус, дистанция 12,5 км слишком длинная. Но затем я сказала себе, что нужно хорошо провести это время. В общем, была в воинственном настроении.

В гонке спокойно стреляла, не забывая о бдительности. Предпочла выцеливать каждый выстрел, нежели сделать ошибку», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.

Накануне спортсменка преодолела дистанцию за 35.52,3 и не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
04 декабря 2024, среда. 18:20 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
35:52.3
2
Ella Halvarsson
Швеция
+12.3
3
Эльвира Эберг
Швеция
+56.4
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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