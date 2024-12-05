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Лу Жанмонно ответила на вопрос о планах завоевать «БХГ» в этом сезоне

Лу Жанмонно ответила на вопрос о планах завоевать «БХГ» в этом сезоне
Лу Жанмонно
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Французская биатлонистка двукратная чемпионка мира Лу Жанмонно рассказала, как относится к возможному завоеванию «Большого хрустального глобуса» в этом сезоне.

«Моя подготовка к сезону оказалась успешной, и я на верном пути. Что же касается «Глобуса», то об этом пока преждевременно говорить, я ещё не дошла до него. Хочу шаг за шагом проводить отличные гонки, выступая на 90-100% своих возможностей, как это было сегодня [в среду, 4 декабря]», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.

Жанмонно стала победительницей в индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Спортсменка преодолела дистанцию за 35.52,3, она не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

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