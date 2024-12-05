В IBU объяснили, почему решили провести масс-старты на первом этапе Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) объяснил решение включить гонки с общего старта в программу первого этапа КМ-2024/2025 в Контиолахти. Новшество связано с желанием союза увеличить привлекательность этого вида спорта.

«Это решение отражает стремление IBU подарить болельщикам увлекательные и захватывающие впечатления с самого начала сезона. Формат масс-старта — один из самых любимых среди любителей биатлона. Это решение также подчёркивает важность соревнований, открывающих сезон, поскольку спортсмены должны пройти квалификацию, показав хорошие результаты с первых гонок.

IBU тщательно изучит результаты этих гонок со всеми заинтересованными сторонами, особенно со спортсменами и тренерами, чтобы оценить его влияние и определить, следует ли продолжать так делать в будущем», — приводит слова IBU Nordic Magazine.

Масс-старты на первом этапе КМ пройдут в воскресенье, 7 декабря. Туда попадают 15 лучших биатлонистов и биатлонисток в общем зачёте по итогам прошлого сезона. Другая половина определится по итогам индивидуальной гонки и спринта.