Стал известен состав биатлонистов, которые примут участие в «Гонке чемпионов»

Сегодня, 5 декабря, пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила состав биатлонистов, которые выступят в рамках «Гонки чемпионов». Соревнования пройдут 4 и 5 января в Рязани совместно с лыжниками.

Мужчины:

Карим Халили, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Антон Смольский, Александр Логинов, Кирилл Бажин, Евгений Емерхонов, Дмитрий Лазовский, Александр Поварницын и Василий Томшин.

Женщины:

Наталия Шевченко, Динара Смольская, Ирина Казакевич, Виктория Сливко, Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Кристина Резцова, Анна Сола, Анастасия Халили и Анастасия Шевченко.

Уточняется, что 4 января состоится квалификация, а по её результатам будет сформировано 10 эстафетных команд по четыре человека, которые уже 5 января определят сильнейших.