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Жулия Симон высказалась о первой гонке после болей в ноге. Она заняла 31-е место

Жулия Симон высказалась о первой гонке после болей в ноге. Она заняла 31-е место
Жулия Симон
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Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон рассказала о том, как чувствовала себя во время индивидуальной гонки на первом этапе КМ-2024/2025 в Контиолахти. Спортсменка заняла 31-е место, допустив четыре промаха.

Ранее Симон испытала судороги во время женской эстафеты и отдала победу Швеции на последнем круге.

«Я не чувствовала боли. Возможно, я немного волновалась, но всё же провела эту сложную гонку. Счастлива, что пересекла финишную черту. Пыталась сосредоточиться на своей работе, но стрельба оказалась не очень удачной.

Чувствую, что всё время нахожусь в одном и том же темпе, не имея возможности ускориться. Время на лыжне не очень хорошее, это весьма средняя гонка», — приводит слова Симон Nordic Magazine.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Индивидуальная гонка
04 декабря 2024, среда. 18:20 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
35:52.3
2
Ella Halvarsson
Швеция
+12.3
3
Эльвира Эберг
Швеция
+56.4
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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