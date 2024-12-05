Жулия Симон высказалась о первой гонке после болей в ноге. Она заняла 31-е место

Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон рассказала о том, как чувствовала себя во время индивидуальной гонки на первом этапе КМ-2024/2025 в Контиолахти. Спортсменка заняла 31-е место, допустив четыре промаха.

Ранее Симон испытала судороги во время женской эстафеты и отдала победу Швеции на последнем круге.

«Я не чувствовала боли. Возможно, я немного волновалась, но всё же провела эту сложную гонку. Счастлива, что пересекла финишную черту. Пыталась сосредоточиться на своей работе, но стрельба оказалась не очень удачной.

Чувствую, что всё время нахожусь в одном и том же темпе, не имея возможности ускориться. Время на лыжне не очень хорошее, это весьма средняя гонка», — приводит слова Симон Nordic Magazine.