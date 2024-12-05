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Антон Бабиков: cейчас нет проблем с патроном

Антон Бабиков: cейчас нет проблем с патроном
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Российский биатлонист чемпион мира Антон Бабиков рассказал, что избавился от проблем с патронами, из-за которых хотел завершить карьеру.

«Сейчас нет проблем с патроном. Он качественно летит. По крайней мере в ту погоду, в которую удавалось стрелять. Всё равно старты важны с точки зрения психологии, потому что одно дело, когда Серохвостов может пропустить гонку и знать, что всё равно «на ноге», и другое дело – все остальные, кто пытается нащупать тонкости формы.

Не знаю, побегу ли все три гонки на предстоящем этапе, но до мега‑масс‑старта хотелось бы «дожить», конечно. Я их люблю», — сказал биатлонист в эфире программы «Все на Матч!».

Второй этап Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 пройдёт с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске.

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