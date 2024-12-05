Серохвостов признался, что уже заработал столько же, сколько за весь прошлый сезон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов ответил на вопрос о своих заработках на соревнованиях в новом сезоне.
— Ты считал, сколько ты заработал уже в этом сезоне?
— Нет.
— Уже полтора миллиона. Нормально?
— Хорошо.
— А в прошлом сезоне сколько было?
— Где‑то так же.
— То есть ты за две недели на сезон заработал?
— Получается так, — рассказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
16 ноября Серохвостов и Карим Халили разыграли победу в масс‑старте на ЯНГПУР Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с помощью игры «цу-е-фа». На прошлой неделе Даниил одержал победу в спринте в рамках первого этапа Альфа‑Банк Кубка России в Ханты‑Мансийске. Ранее 25‑летний биатлонист также победил в масс‑старте и гонке преследования и стал вторым в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества.