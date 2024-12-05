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Серохвостов признался, что уже заработал столько же, сколько за весь прошлый сезон

Серохвостов признался, что уже заработал столько же, сколько за весь прошлый сезон
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов ответил на вопрос о своих заработках на соревнованиях в новом сезоне.

— Ты считал, сколько ты заработал уже в этом сезоне?
— Нет.

— Уже полтора миллиона. Нормально?
— Хорошо.

— А в прошлом сезоне сколько было?
— Где‑то так же.

— То есть ты за две недели на сезон заработал?
— Получается так, — рассказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

16 ноября Серохвостов и Карим Халили разыграли победу в масс‑старте на ЯНГПУР Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с помощью игры «цу-е-фа». На прошлой неделе Даниил одержал победу в спринте в рамках первого этапа Альфа‑Банк Кубка России в Ханты‑Мансийске. Ранее 25‑летний биатлонист также победил в масс‑старте и гонке преследования и стал вторым в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества.

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