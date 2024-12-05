Кубок России по биатлону, 2-й этап: расписание гонок, где смотреть трансляции

Завтра, 6 декабря, в Ханты-Мансийске откроется второй этап Кубка России по биатлону — 2024/2025. В его программе значатся спринт, гонки преследования и масс-старты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований.

Кубок России по биатлону — 2024/2025.

Расписание второго этапа в Ханты-Мансийске

6 декабря:

9:00 — спринт, женщины;

12:00 — спринт, мужчины.

7 декабря:

9:00 — гонка преследования, женщины;

12:00 — гонка преследования, мужчины.

8 декабря:

10:00 — масс-старт, женщины;

12:30 — масс-старт, мужчины.

Показ гонок осуществляют каналы «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».