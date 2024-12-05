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«Я хочу стать самым титулованным биатлонистом в мире». Йоханнес Бё — о мотивации

«Я хочу стать самым титулованным биатлонистом в мире». Йоханнес Бё — о мотивации
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Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё рассказал о своей цели в биатлоне.

«Да, я по-прежнему нацелен на победу в общем зачёте Кубка мира. Пять титулов − это отличный результат, но в новом сезоне я хочу снова испытать свои силы. Моя следующая цель − шесть побед, как у Бьорндалена. Я хочу стать самым титулованным биатлонистом, и эта мысль продолжает мотивировать меня двигаться вперёд», — приводит слова Бё официальный сайт Международного союза биатлонистов.

31-летний Йоханнес Бё — пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. На счету завершившего карьеру Уле-Эйнара Бьорндалена восемь золотых медалей Олимпийских игр, 20 побед на чемпионатах мира и шесть «Больших хрустальных глобусов».

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