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Йоханнес Бё назвал своих кумиров в биатлоне

Йоханнес Бё назвал своих кумиров в биатлоне
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Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил на вопрос о достижениях великих спортсменов.

Вдохновляют ли тебя достижения других великих мировых спортсменов − Роджера Федерера, Криштиану Роналду, Майкла Фелпса?
– Это великие чемпионы, к которым я отношусь с большим уважением. Но я посмотрю ближе, на моих кумиров в биатлоне: Тарьей Бё, Уле-Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен и Мартен Фуркад – вот мои примеры для подражания. Я восхищаюсь ими и до сих пор упорно работаю, чтобы достичь их уровня, а затем и превзойти его, — — приводит слова Бё официальный сайт Международного союза биатлонистов.

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