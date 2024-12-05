Антон Бабиков заявил об усталости от долгого нахождения в Ханты-Мансийске

Биатлонист Антон Бабиков рассказал об усталости, которую испытывает от долгого нахождения в Ханты-Мансийске. Спортсменам предстоит провести второй кряду этап Кубка России в Югре. До этого там же состоялись Кубок МЛКБ и этап Кубка Содружества.

«Есть небольшая усталость. С одной стороны — ментальная, что долго здесь находимся. С другой стороны, уже и физическая. Соревновательные блоки серьёзные достаточно. Нужно с этим справляться. Могло быть всё гораздо хуже: всегда есть какой‑нибудь мороз и места, где нет никакой цивилизации. Лыжники сейчас в Вершине Тёи справляются же. Грех жаловаться, Ханты — приличный город. Просто думаем о том, что осталось немножко потерпеть и будет смена локации», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Ранее Антон Бабиков заявил, что избавился от проблем с патронами, из-за которых хотел завершить карьеру.