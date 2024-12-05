«Постоянно хочется спать». Ирина Казакевич — о полутора месяцах в Ханты-Мансийске

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о последних полутора месяцах нахождения в Ханты‑Мансийске.

«Признаться честно, полтора месяца в Ханты‑Мансийске даются очень сложно. Всегда хочется спать, здесь рано садится солнце. Но за неимением лучшего здесь хотя бы хорошие условия в плане подготовки трассы и погоды.

В любом случае я планирую стартовать по максимуму все гонки. Неважно, есть зрители или нет. В любом случае люди приходят по возможности. Видели в выходные, что на эстафетах было достаточно много зрителей», — сказала Казакевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЯНГПУР Кубок Международной лиги клубного биатлона (16-17 ноября), второй этап Альфа‑Банк Кубка Содружества (22-24 ноября) и первый этап Альфа‑Банк Кубка России — 2024/2025 (29 ноября — 1 декабря) прошли в Ханты‑Мансийске. С 6 по 8 декабря там же состоится второй этап Кубка России.