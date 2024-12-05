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Кубок России по биатлону, второй этап, женщины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России по биатлону, второй этап, женщины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть
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В пятницу, 6 декабря, в Ханты-Мансийске стартует второй этап Альфа-банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Откроет соревнования женская спринтерская гонка на 7,5 км, которая начнётся в 9:00 мск. Трансляцию спринта в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 8:30 мск.

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Женщины - команды. Плей-офф за бронзу. 1-й раунд
15 августа 2008, пятница. 05:00 МСК
Окончено

Это вторая спринтерская гонка Кубка России в нынешнем сезоне. На первом этапе победу в спринте одержала прошлогодняя обладательница «Большого хрустального глобуса» — 2023/2024 Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область.

Второй этап Кубка России пройдёт в Ханты-Мансийске с 6 по 8 декабря.

Общий зачёт Кубка России по биатлону — 2024/2025.
Расписание Кубка России по биатлону — 2024/2025.
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Новости. Биатлон
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