Кубок России по биатлону, второй этап, женщины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

В пятницу, 6 декабря, в Ханты-Мансийске стартует второй этап Альфа-банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Откроет соревнования женская спринтерская гонка на 7,5 км, которая начнётся в 9:00 мск. Трансляцию спринта в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 8:30 мск.

Это вторая спринтерская гонка Кубка России в нынешнем сезоне. На первом этапе победу в спринте одержала прошлогодняя обладательница «Большого хрустального глобуса» — 2023/2024 Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область.

Второй этап Кубка России пройдёт в Ханты-Мансийске с 6 по 8 декабря.