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«Она пытается найти форму». В Италии не уверены, что Виттоцци выступит в Хохфильцене

«Она пытается найти форму». В Италии не уверены, что Виттоцци выступит в Хохфильцене
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Технический директор сборной Италии по биатлону Клаус Хёлльригль заявил, что до сих пор не принято окончательное решение по поводу возвращения Лизы Виттоцци на Кубок мира.

«Что касается Лизы, то она тренируется и пытается найти форму для Хохфильцена. Только ближе к выходным мы увидим, готова он или нет, и примем решение», — приводит слова Хёлльригля Fondo Italia.

Победительница общего зачёта прошлого сезона Лиза Виттоцци пропускает первый этап Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что итальянка начнёт сезон на втором этапе, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия).

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