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Опубликован стартовый лист женского спринта на втором этапе Кубка России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовый лист женского спринта, который пройдёт в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Ханты-Мансийске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с номерами некоторых биатлонисток.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, второй этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист:

9. Ульяна Нигматуллина;

15. Динара Смольская (Беларусь);

16. Анна Грухвина;

17. Ирина Казакевич;

19. Наталия Шевченко;

21. Виктория Метеля;

26. Анна Сола (Беларусь);

28. Кристина Резцова;

29. Анастасия Гришина;

30. Анастасия Шевченко;

31. Анастасия Егорова;

32. Анастасия Халили;

34. Полина Шевнина;

37. Виктория Сливко;

40. Светлана Миронова;

41. Елизавета Каплина;

42. Кира Дюжева;

45. Тамара Дербушева;

49. Алина Кудисова.