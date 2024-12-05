Опубликован стартовый лист женского спринта на втором этапе Кубка России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовый лист женского спринта, который пройдёт в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Ханты-Мансийске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с номерами некоторых биатлонисток.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, второй этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист:
9. Ульяна Нигматуллина;
15. Динара Смольская (Беларусь);
16. Анна Грухвина;
17. Ирина Казакевич;
19. Наталия Шевченко;
21. Виктория Метеля;
26. Анна Сола (Беларусь);
28. Кристина Резцова;
29. Анастасия Гришина;
30. Анастасия Шевченко;
31. Анастасия Егорова;
32. Анастасия Халили;
34. Полина Шевнина;
37. Виктория Сливко;
40. Светлана Миронова;
41. Елизавета Каплина;
42. Кира Дюжева;
45. Тамара Дербушева;
49. Алина Кудисова.