Кубок России по биатлону, второй этап, мужчины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

6 декабря в Ханты-Мансийске стартует второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. В первый день соревнований состоится мужской спринт на 10 км, его старт запланирован на 12:00 мск, гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции намечено на 11:30 мск.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, второй этап, Ханты-Мансийск. Мужчины, 10 км. Стартовый лист (частично):

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь);

10. Антон Смольский (Беларусь);

11. Александр Корнев;

12. Максим Цветков;

13. Никита Лобастов (Беларусь);

28. Александр Поварницын;

30. Никита Поршнев;

32. Кирилл Бажин;

33. Михаил Бурундуков;

35. Кирилл Стрельцов;

37. Александр Логинов;

41. Даниил Серохвостов (лидер общего зачёта);

43. Антон Бабиков;

45. Эдуард Латыпов;

48. Карим Халили.

Лидером Кубка России по биатлону у мужчин по итогам 1-го этапа является Даниил Серохвостов. В его активе победа в спринтерской гонке.