Кубок России по биатлону, второй этап, мужчины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

6 декабря в Ханты-Мансийске стартует второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. В первый день соревнований состоится мужской спринт на 10 км, его старт запланирован на 12:00 мск, гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции намечено на 11:30 мск.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, второй этап, Ханты-Мансийск. Мужчины, 10 км. Стартовый лист (частично):
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь);
10. Антон Смольский (Беларусь);
11. Александр Корнев;
12. Максим Цветков;
13. Никита Лобастов (Беларусь);
28. Александр Поварницын;
30. Никита Поршнев;
32. Кирилл Бажин;
33. Михаил Бурундуков;
35. Кирилл Стрельцов;
37. Александр Логинов;
41. Даниил Серохвостов (лидер общего зачёта);
43. Антон Бабиков;
45. Эдуард Латыпов;
48. Карим Халили.
Лидером Кубка России по биатлону у мужчин по итогам 1-го этапа является Даниил Серохвостов. В его активе победа в спринтерской гонке.