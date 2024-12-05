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Кубок России по биатлону, второй этап, мужчины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России по биатлону, второй этап, мужчины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть
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6 декабря в Ханты-Мансийске стартует второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. В первый день соревнований состоится мужской спринт на 10 км, его старт запланирован на 12:00 мск, гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции намечено на 11:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
06 декабря 2024, пятница. 12:00 МСК
Нет данных

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, второй этап, Ханты-Мансийск. Мужчины, 10 км. Стартовый лист (частично):

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь);
10. Антон Смольский (Беларусь);
11. Александр Корнев;
12. Максим Цветков;
13. Никита Лобастов (Беларусь);
28. Александр Поварницын;
30. Никита Поршнев;
32. Кирилл Бажин;
33. Михаил Бурундуков;
35. Кирилл Стрельцов;
37. Александр Логинов;
41. Даниил Серохвостов (лидер общего зачёта);
43. Антон Бабиков;
45. Эдуард Латыпов;
48. Карим Халили.

Лидером Кубка России по биатлону у мужчин по итогам 1-го этапа является Даниил Серохвостов. В его активе победа в спринтерской гонке.

Общий зачёт Кубка России - 2024/2025 по биатлону
Календарь Кубка России - 2024/2025 по биатлону
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Новости. Биатлон
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