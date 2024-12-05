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Кубок мира по биатлону, 1-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 1-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, стартовый лист
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист на мужской спринт в рамках первого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Старт соревнований запланирован на 18:20 мск 6 декабря.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2024, пятница. 18:20 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира – 2024/2025, 1-й этап, Контиолахти. Мужчины. Спринт, 10 км. Стартовый лист:

20. Кентен Фийон Майе (Франция);
22. Андрей Расторгуев (Латвия);
32. Симон Эдер (Австрия);
40. Лукас Хофер (Италия);
48. Стурла Холм Легрейд (Норвегия);
50. Мартин Понсилуома (Швеция);
52. Тарьей Бё (Норвегия);
56. Йоханнес Дале (Норвегия);
58. Эмильен Жаклен (Франция);
62. Себастиан Самуэльссон (Швеция);
64. Йоханнес Бё (Норвегия);
68. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

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