Кубок мира по биатлону, 1-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, стартовый лист

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист на мужской спринт в рамках первого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Старт соревнований запланирован на 18:20 мск 6 декабря.
Биатлон. Кубок мира – 2024/2025, 1-й этап, Контиолахти. Мужчины. Спринт, 10 км. Стартовый лист:
20. Кентен Фийон Майе (Франция);
22. Андрей Расторгуев (Латвия);
32. Симон Эдер (Австрия);
40. Лукас Хофер (Италия);
48. Стурла Холм Легрейд (Норвегия);
50. Мартин Понсилуома (Швеция);
52. Тарьей Бё (Норвегия);
56. Йоханнес Дале (Норвегия);
58. Эмильен Жаклен (Франция);
62. Себастиан Самуэльссон (Швеция);
64. Йоханнес Бё (Норвегия);
68. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).