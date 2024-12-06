«Нужно быть готовым, что что‑то да отмёрзнет». Смольская — о погоде в Ханты‑Мансийске
Поделиться
Белорусская биатлонистка олимпийская чемпионка Динара Смольская высказалась о погодных условиях перед стартом спринтерской гонки на 7,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
06 декабря 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Зырянова
Московская область
21:50.7
2
Полина Плюснина
Ямало-Ненецкий АО — Мордовия
+20.3
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+22.7
«Погодные условия чем‑то похожи на те, как было перед первым спринтом, будто уже это проходили. Нужно очень хорошо утеплиться, хорошо провести разминку, ну и быть готовым, что что‑то да отмёрзнет. У нас в Раубичах тоже бывает очень холодно», — сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 6 декабря, в Ханты‑Мансийске проходят спринтерские гонки. На данный момент температура воздуха на стадионе составляет минус 15 градусов по Цельсию.
Комментарии
- 6 декабря 2024
-
10:42
-
10:31
-
09:48
-
09:32
- 5 декабря 2024
-
23:47
-
22:22
-
21:36
-
20:00
-
18:27
-
13:13
-
12:51
-
12:41
-
12:32
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:14
-
10:48
-
10:27
-
10:15
-
09:57
- 4 декабря 2024
-
23:55
-
23:18
-
22:25
-
22:05
-
22:00
-
21:26
-
21:17
-
19:42
-
18:03
-
17:17
-
14:10
-
12:13
- 3 декабря 2024
-
15:37
-
15:23