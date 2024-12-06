«Нужно быть готовым, что что‑то да отмёрзнет». Смольская — о погоде в Ханты‑Мансийске

Белорусская биатлонистка олимпийская чемпионка Динара Смольская высказалась о погодных условиях перед стартом спринтерской гонки на 7,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025.

«Погодные условия чем‑то похожи на те, как было перед первым спринтом, будто уже это проходили. Нужно очень хорошо утеплиться, хорошо провести разминку, ну и быть готовым, что что‑то да отмёрзнет. У нас в Раубичах тоже бывает очень холодно», — сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 6 декабря, в Ханты‑Мансийске проходят спринтерские гонки. На данный момент температура воздуха на стадионе составляет минус 15 градусов по Цельсию.