Виктория Сливко — о проблемах в межсезонье: летом была пневмония. Это страшно

Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о серьёзных проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась в межсезонье.

«Не знаю, что случилось в этом сезоне, но иммунитет сильно подводил летом. Я очень часто болела, была пневмония. Первый раз за 30 лет такое пережила. Это страшно, когда у тебя воспаление. Даже когда болела ковидом, воспаления лёгких не было, а здесь пневмония непонятно откуда. Всё было хорошо, я себя хорошо чувствовала, думала, что летом круто отработаю и буду быстрее, сильнее, но произошла такая история. Мне помогло, что я была в команде под присмотром тренера. Он мне помогал и в плане техники, и стрельбы, и в зале меня страховал. Раньше я в зал ходила одна. Ты всё равно берёшь такой вес, чтобы тебя не прибило и не придушило штангой, а сейчас я смело беру большие веса и не боюсь. Мы очень много с Андреем Викторовичем Падиным над этим работали. Чувствую, что стала быстрее в плане коротких отрезков. К 30 годам почти научилась», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Сегодня, 6 декабря, в Ханты-Мансийске стартует второй этап Альфа-банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Откроет соревнования женская спринтерская гонка на 7,5 км.

Это вторая спринтерская гонка Кубка России в нынешнем сезоне. На первом этапе победу в спринте одержала обладательница «Большого хрустального глобуса» — 2023/2024 Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область.