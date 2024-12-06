Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Зырянова победила в спринте на этапе в Ханты-Мансийске, Смольская — шестая, Резцова — 19-я

Биатлонистка Анастасия Зырянова неожиданно одержала победу в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Полина Плюснина стала второй, Анастасия Гришина – третьей.

Отметим, что Зырянова и Гришина готовились к сезону под руководством Истомина и Норицына.

1. Анастасия Зырянова (Московская область) – 21.50.7 (0).

2. Полина Плюснина (ЯНАО/Мордовия) +20,3 (0).

3. Анастасия Гришина (Новосибирская область/Алтайский край) +22,7 (1).

4. Полина Шевнина (Московская область) – + 24,3 (1).

5. Тамара Дербушева (Свердловская область) +26,6 (1).

6. Динара Смольская (Беларусь) +29,1 (1).

7. Наталия Шевченко (Свердловская область) +31,8 (2).

8. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – + 37,7 (1).

9. Анастасия Халили (Московская область) +51,4 (3).

10. Виктория Сливко (Тюменская область) +54,2 (2).