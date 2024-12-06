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Зырянова победила в спринте на этапе в Ханты-Мансийске, Смольская — шестая, Резцова — 19-я

Зырянова победила в спринте на этапе в Ханты-Мансийске, Смольская — шестая, Резцова — 19-я
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Биатлонистка Анастасия Зырянова неожиданно одержала победу в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Полина Плюснина стала второй, Анастасия Гришина – третьей.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
06 декабря 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Зырянова
Московская область
21:50.7
2
Полина Плюснина
Ямало-Ненецкий АО — Мордовия
+20.3
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+22.7

Отметим, что Зырянова и Гришина готовились к сезону под руководством Истомина и Норицына.

1. Анастасия Зырянова (Московская область) – 21.50.7 (0).
2. Полина Плюснина (ЯНАО/Мордовия) +20,3 (0).
3. Анастасия Гришина (Новосибирская область/Алтайский край) +22,7 (1).
4. Полина Шевнина (Московская область) – + 24,3 (1).
5. Тамара Дербушева (Свердловская область) +26,6 (1).
6. Динара Смольская (Беларусь) +29,1 (1).
7. Наталия Шевченко (Свердловская область) +31,8 (2).
8. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – + 37,7 (1).
9. Анастасия Халили (Московская область) +51,4 (3).
10. Виктория Сливко (Тюменская область) +54,2 (2).

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