Зырянова победила в спринте на этапе в Ханты-Мансийске, Смольская — шестая, Резцова — 19-я

Биатлонистка Анастасия Зырянова неожиданно одержала победу в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Полина Плюснина стала второй, Анастасия Гришина – третьей.
Отметим, что Зырянова и Гришина готовились к сезону под руководством Истомина и Норицына.
1. Анастасия Зырянова (Московская область) – 21.50.7 (0).
2. Полина Плюснина (ЯНАО/Мордовия) +20,3 (0).
3. Анастасия Гришина (Новосибирская область/Алтайский край) +22,7 (1).
4. Полина Шевнина (Московская область) – + 24,3 (1).
5. Тамара Дербушева (Свердловская область) +26,6 (1).
6. Динара Смольская (Беларусь) +29,1 (1).
7. Наталия Шевченко (Свердловская область) +31,8 (2).
8. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – + 37,7 (1).
9. Анастасия Халили (Московская область) +51,4 (3).
10. Виктория Сливко (Тюменская область) +54,2 (2).
- 6 декабря 2024
-
10:42
-
10:31
-
09:48
-
09:32
- 5 декабря 2024
-
23:47
-
22:22
-
21:36
-
20:00
-
18:27
-
13:13
-
12:51
-
12:41
-
12:32
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:14
-
10:48
-
10:27
-
10:15
-
09:57
- 4 декабря 2024
-
23:55
-
23:18
-
22:25
-
22:05
-
22:00
-
21:26
-
21:17
-
19:42
-
18:03
-
17:17
-
14:10
-
12:13
- 3 декабря 2024
-
15:37
-
15:23