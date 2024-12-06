«Были знаки, что сегодня моя гонка». Анастасия Зырянова — о победе в спринте на этапе КР

Биатлонистка Анастасия Зырянова, представляющая Московскую область, прокомментировала победу в спринтерской гонке на 7,5 км в рамках второго этапа Альфа‑Банк Кубка России в Ханты‑Мансийске.

— Мне сегодня перед стартом сказали, что в топ‑6 должно быть три спортсменки из Московской области. Почему‑то на себя не поставила, но я очень рада, что так высоко поднялась. Сегодня было ощущение уверенности, знаки по трассе следовали, что сегодня моя гонка.

— Какие знаки?

— Это небольшой секрет.

— На прошлой неделе вы замкнули топ‑10, сегодня первая. В чем добавили?

— Ни в чём не добавила, просто уверенность в себе появилась. Начало сезона мне тяжеловато далось, видимо, объём еще не переварила, но главные старты впереди. Надеюсь, ещё добавлю. Пока не думала о тактике в гонке преследования, но всё будет решать чистая стрельба, — сказала Зырянова в эфире «Матч ТВ».

Второе место в спринте заняла Полина Плюснина, выступающая за Ямало-Ненецкий АО. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Гришина из Новосибирской области. Сегодня, в 12.00 мск, в рамках этапа в Ханты-Мансийске состоится мужская спринтерская гонка на 10 км.