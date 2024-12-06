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«Были знаки, что сегодня моя гонка». Анастасия Зырянова — о победе в спринте на этапе КР

«Были знаки, что сегодня моя гонка». Анастасия Зырянова — о победе в спринте на этапе КР
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Биатлонистка Анастасия Зырянова, представляющая Московскую область, прокомментировала победу в спринтерской гонке на 7,5 км в рамках второго этапа Альфа‑Банк Кубка России в Ханты‑Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
06 декабря 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Зырянова
Московская область
21:50.7
2
Полина Плюснина
Ямало-Ненецкий АО — Мордовия
+20.3
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+22.7

— Мне сегодня перед стартом сказали, что в топ‑6 должно быть три спортсменки из Московской области. Почему‑то на себя не поставила, но я очень рада, что так высоко поднялась. Сегодня было ощущение уверенности, знаки по трассе следовали, что сегодня моя гонка.

— Какие знаки?
— Это небольшой секрет.

— На прошлой неделе вы замкнули топ‑10, сегодня первая. В чем добавили?
— Ни в чём не добавила, просто уверенность в себе появилась. Начало сезона мне тяжеловато далось, видимо, объём еще не переварила, но главные старты впереди. Надеюсь, ещё добавлю. Пока не думала о тактике в гонке преследования, но всё будет решать чистая стрельба, — сказала Зырянова в эфире «Матч ТВ».

Второе место в спринте заняла Полина Плюснина, выступающая за Ямало-Ненецкий АО. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Гришина из Новосибирской области. Сегодня, в 12.00 мск, в рамках этапа в Ханты-Мансийске состоится мужская спринтерская гонка на 10 км.

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