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Кто выиграет первый спринт сезона на Кубке мира по биатлону — 2024/2025?

Кто выиграет первый спринт сезона на Кубке мира по биатлону — 2024/2025?
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Сегодня, 6 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия), состоится мужской спринт на 10 км.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет первый спринт сезона на Кубке мира по биатлону — 2024/2025?»

Старт соревнований запланирован на 18:20 мск.

Частичный стартовый лист:

20. Кентен Фийон Майе (Франция).
48. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
50. Мартин Понсилуома (Швеция).
52. Тарьей Бё (Норвегия).
56. Йоханнес Дале (Норвегия).
58. Эмильен Жаклен (Франция).
62. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
64. Йоханнес Бё (Норвегия).
68. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2024, пятница. 18:20 МСК
Не началось
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