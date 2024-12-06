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Кто выиграет первый спринт сезона на Кубке мира по биатлону — 2024/2025?

Сегодня, 6 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия), состоится мужской спринт на 10 км.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет первый спринт сезона на Кубке мира по биатлону — 2024/2025?»

Старт соревнований запланирован на 18:20 мск.

Частичный стартовый лист:

20. Кентен Фийон Майе (Франция).

48. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

50. Мартин Понсилуома (Швеция).

52. Тарьей Бё (Норвегия).

56. Йоханнес Дале (Норвегия).

58. Эмильен Жаклен (Франция).

62. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

64. Йоханнес Бё (Норвегия).

68. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).